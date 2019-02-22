Политзаключенного Балуха незаконно перемвозят по российским тюрьмам

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из следственного изолятора Краснодара в неизвестном направлении.

"21 февраля, поздно вечером украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли из СИЗО Краснодара, скорее всего, для дальнейшего этапирования в колонию", - пишет Крымская правозащитная группа.

По данным организиции, куда именно везут Балуха - ни родственникам, ни адвокатам не сообщили.

Правозащитники напоминают, что подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

18 февраля украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму.