Политзаключенного Балуха вывезли из Симферопольского СИЗО

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму.



О перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца, сообщила Крымская правозащитная группа.



"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - сказано в сообщении.



17 февраля, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов у ответственных за прием передач в СИЗО.