Порошенко больше не будет брать в партию кого попало

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал проведение праймериз для формирования списка партии, которая будет участвовать в парламентских выборах.

«Чтобы попасть в список, нужно пройти праймериз. Петр Порошенко анонсирует новые лица в своей команде. И вопрос не в том, что кто-то «на выход», а в том, что цена для государства слишком высока, чтобы брать в список кого попало», - написал представитель пресс-службы Администрации президента Владимир Горковенко.

Ранее стало известно, что Порошенко собрал членов фракции «БПП «Солидарность» на закрытую встречу.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский получил 73,22%, а его оппонент и действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45%.

Справка. Праймериз - выборы единого кандидата от политической партии. Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от других партий в ходе основных выборов.

Смысл внутрипартийных выборов состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно близок. Проигравшие иногда всё же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.