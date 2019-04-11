Политика

Порошенко и Зеленский поругались в эфире «1+1» по телефону

Мещерякова Ольга 11 апреля, 23:07

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними.

В ответ на предложение Порошенко прибыть в студию телеканала Зеленский включился в эфире по телефону и сообщил, что находится во Франции, о чем известно действующему главе государства.

"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. У меня завтра (12 апреля) встреча в 15:00 с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич (Порошенко) меня приглашает в студию "1+1", - отметил он.

Зеленский напомнил, что пригласил Порошенко на дебаты на 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Он (Порошенко) сказал "стадион так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не "быдло", не "наркоман" и т.д. Но скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" с большой радостью", - подчеркнул он.

В свою очередь Порошенко заявил, что он не интересуется передвижениями Зеленского. После этого оппоненты стали говорить одновременно и перебивать друг друга.

Затем Порошенко отметил, что в четверг команде Зеленского была "поставлена позиция", что в последнее воскресенье (14 апреля), когда "еще можно проводить дебаты", он ждет Зеленского на НСК "Олимпийский".

В ответ на это Зеленский заявил: "Во-первых, нашей команде никто не будет ставить позиций. И сейчас закончил я - 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка, до свидания".

После этого Зеленский положил трубку.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента комика Владимира Зеленского на дебаты в воскресенье 14 апреля на НСК «Олимпийский» к 14:14.

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

 

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