Политика

Порошенко и Зеленский встали на колени на НСК «Олимпийском»

Мещерякова Ольга 19 апреля, 23:55

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский одновременно встали на колени на сцене НСК «Олимпийский»: Порошенко перед вдовой воина, погибшего в АТО, а Зеленский перед публикой.

Предложил встать на колени Зеленский, который заявил, что готов стать на колени перед украинским женщинами и детьми, которые не дождались родственников из войны.

В это время Зеленский отвечал на упреки Порошенко о том, как в прошлом «якобы становился на колени перед Путиным».

«Я сказал (Путину), что готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину. Я и сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, перед каждым ребенком, который потерял отца. И вас приглашаю, Петр Алексеевич», - сказал Зеленский.

Порошенко также опустился на одно колено, но спиной к зрителям и лицом к известной волонтерке и вдове украинского военнослужащего Татьяне Рычковой.

Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского показали более 20 зарубежных каналов, так как сигнал трансляции был открытым и его смогли принимать все каналы.

Также Порошенко во время дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским заявил, что примет любой результат второго тура и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты Украинского государства.

На дебатах с Зеленским Порошенко пообещал принять любой результат выборов
19 апреля
Президент Украины Петр Порошенко во время дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским заявил, что примет любой результат второго тура и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты Украинского государства...
Более 20 зарубежных каналов будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского
19 апреля
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут более 20 зарубежных каналов, так как сигнал трансляции будет открытым, его смогут принимать все каналы. Об этом сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает 112 Украина...
Россия отказалась прекратить стрелять по Донбассу на Пасху
19 апреля
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) не договорилась об объявлении перемирия на Донбассе на период пасхальных праздников. Россия отказалась поддержать инициативу Украины и взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе...
Общественное ТВ организует эфир дебатов на НСК «Олимпийском»
18 апреля
Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК «Олимпийском» 19 апреля пройдут под руководством Общественного вещателя: Зураб Ааласания пообещал режиссуру и художественное руководство эфиром встречи кандидатов в президенты...
Коломойский пообещал вернуться в Украину после второго тура
18 апреля
Скандальных бизнесмен, бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский планирует вернуться в Украину после второго тура президентских выборов. На вопрос журналиста программы «Схемы», вернется ли он, если артист Владимир Зеленский будет избран президентом, Коломойский ответил: «Ну конечно...
Опрос: 20% украинцев не определились с выбором, 52% - за Зеленского, 19% - за Порошенко
18 апреля
По данным опроса социологической группы «Рейтинг», рейтинг кандидатов в президенты Украины выглядит так: 52% опрошеных будут голосовать за Владимира Зеленского, 19% - за Петра Порошенко, 19% - не определились с выбором, 10% - не пойдут на выборы...
С 7 по 13 апреля Порошенко потратил на выборы вдвое больше Зеленского
17 апреля
Промежуточные отчеты показывают, что Порошенко с 7 по 13 апреля потратил почти в два раза больше, чем Зеленский - 100 млн и 44,6 млн гривен соответственно. Возможно, все дело в оплате дебатов на НСК «Олимпийском»...
Всех 24 военнопленных украинских моряков оставили под стражей еще на три месяца
17 апреля
Всем 24 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Лефортовский суд в Москве продлил срок содержания под стражей на три месяца. Первым суд огласил решение относительно капитана артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка, матросов «Никополя» Андрея Оприско и Сергея Цибизова, а также матроса буксира «Яны Капу» Евгения Семидоцкого...
Скандал в Укроборонпроме: во время аудита некоторые документы рассекретят
17 апреля
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что во время аудита в государственном концерне Укроборонпром с некоторых документов снимут гриф секретности. Он отметил, что аудит начался с принятия решения СНБО, которым обязали Укроборонпром предоставить необходимые документы...
Штаб Порошенко просит ЦИК перенести дебаты на Общественном
17 апреля
Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко просит Центризбирком внести изменения в положение о порядке проведения дебатов на выборах 2019, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном телевидении...
СБУ поймала российского диверсанта, который взорвал авто украинского разведчика
17 апреля
Человек, который закладывал взрывчатку под автомобиль сотрудника украинской разведки и подорвался сам, жив и арестован - это гражданин России Алексей Комаричев. Ранее Генпрокуратура сообщала, что подрывник умер в больнице...