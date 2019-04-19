Порошенко и Зеленский встали на колени на НСК «Олимпийском»

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский одновременно встали на колени на сцене НСК «Олимпийский»: Порошенко перед вдовой воина, погибшего в АТО, а Зеленский перед публикой.

Предложил встать на колени Зеленский, который заявил, что готов стать на колени перед украинским женщинами и детьми, которые не дождались родственников из войны.

В это время Зеленский отвечал на упреки Порошенко о том, как в прошлом «якобы становился на колени перед Путиным».

«Я сказал (Путину), что готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину. Я и сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына, перед каждым ребенком, который потерял отца. И вас приглашаю, Петр Алексеевич», - сказал Зеленский.

Порошенко также опустился на одно колено, но спиной к зрителям и лицом к известной волонтерке и вдове украинского военнослужащего Татьяне Рычковой.

Напомним, дебаты Порошенко и Зеленского показали более 20 зарубежных каналов, так как сигнал трансляции был открытым и его смогли принимать все каналы.

Также Порошенко во время дебатов со своим оппонентом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским заявил, что примет любой результат второго тура и подчеркнул, что уже со следующего дня украинцы должны объединиться вокруг цели защиты Украинского государства.