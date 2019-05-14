Политика

Порошенко назначил новых членов Высшего совета правосудия

Мещерякова Ольга 14 мая, 13:25

Президент Петр Порошенко назначил двух новых членов Высшего совета правосудия. Ими стали Андрей Василенко и Михаил Исаков.

Указы опубликованы на сайте главы государства. Назначения датированы 13 мая.

Андрей Василенко является членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Михаил Исаков - член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. Оба - кандидаты юридических наук.

22 апреля Окружной админсуд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте президента. Иск касался отмены решения Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия и повторного проведения соответствующего конкурса.

Высший совет правосудия (ВСП) прекратил полномочия Игоря Бенедисюка как председателя и избрал вместо него Владимира Говоруху.

В начале марта президент Петр Порошенко создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП). Также он утвердил проведение открытого конкурса.

Порошенко подписал закон о языке
15 мая
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного». По словам главы государства этот закон «тщательно сбалансирован»...
Три молодых украинских партии объединились для «сопротивления российскому реваншу»
15 мая
Украинские политические партии «Сила людей», «Украинская Галицкая Партия» и «Демократична сокира» стали партнерами. Отныне они будут координировать свою работу по «сопротивлению российскому реваншу» и продвигать демократические реформы...
Филарет: внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а снаружи митрополией
15 мая
Православная церковь Украины извне должна быть в статусе митрополии Константинопольского патриархата, а внутри - быть патриархатом, то есть Украинской православной церковью Киевского патриархата...
Экс-главу Нацгвардии арестовали детективы НАБУ
14 мая
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу Национальной гвардии Юрия Аллерова и двух должностных лиц «Укрбуда»...
Парубий подписал закон о языке
14 мая
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» во время пленарного заседания парламента...
У украинского политзаключенного Балуха хотят забрать украинское гражданство
14 мая
Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого удерживают в российской колонии в Тверской области, написал письмо из штрафного изолятора. Его опубликовала в Facebook активистка Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова...
Украинский ракетный катер тренировался в Черном море с британским военным кораблем
13 мая
Ракетный катер «Прилуки» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с кораблем Echo Королевского Военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря...
Генпрокуратура разбирается с давлением Порошенко на болеющих судей
13 мая
После неявки на обязательную квалификационную оценку из-за массовой болезни судьи Окружного административного суда Киева попросили Генпрокуратуру расследовать возможное давление президента Украины Петра Порошенко из-за решения судей о незаконности национализации ПриватБанка...
Суд отменил переименование улицы в Херсоне в честь Катерины Гандзюк
10 мая
Херсонский окружной суд отменил решение горсовета Херсона о переименовании улицы в честь активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба суда. «Решением Херсонского окружного административного суда иск удовлетворен частично, признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета в части слов «и дополнить раздел «Улицы» названием «ул...
Порошенко пришел на допрос по делу Майдана
10 мая
Президент Украины Петр Порошенко пришел на повторный допрос по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк...
Украинского политзаключенного Кольченко отправили в ШИЗО на майские праздники
10 мая
Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным «усилением режима», сообщила российская правозащитница Татьяна Щур...