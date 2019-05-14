Порошенко назначил новых членов Высшего совета правосудия

Президент Петр Порошенко назначил двух новых членов Высшего совета правосудия. Ими стали Андрей Василенко и Михаил Исаков.

Указы опубликованы на сайте главы государства. Назначения датированы 13 мая.

Андрей Василенко является членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Михаил Исаков - член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. Оба - кандидаты юридических наук.

22 апреля Окружной админсуд Киева запретил назначать членов Высшего совета правосудия (ВСП) по квоте президента. Иск касался отмены решения Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия и повторного проведения соответствующего конкурса.

Высший совет правосудия (ВСП) прекратил полномочия Игоря Бенедисюка как председателя и избрал вместо него Владимира Говоруху.

В начале марта президент Петр Порошенко создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП). Также он утвердил проведение открытого конкурса.