Порошенко не доволен ходом расследования дел Майдана

Президент Петр Порошенко заявил, что причиной затягивания расследования дел Майдана является неэффективная работа начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.

«Я недоволен ходом расследования дела о гибели героев Небесной Сотни. Я это публично подчеркиваю и знаю, кто расследует и уверен в том, что качеством этого расследования я не доволен. И подчеркиваю, что фамилия этого прокурорского руководителя - господин Горбатюк», - сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

В комментарии Громадському Сергей Горбатюк, в свою очередь, заявил, что он говорил о проблематике расследования дел Майдана на протяжении последних лет.

«О проблематике, которая сопровождает расследование, я говорил на протяжении всех этих лет, в том числе и об ответственности и главы государства. И каждый, кого я называл, имел возможность помочь в этом процессе. А президент вспомнил о проблемах и виновниках только во время предвыборной гонки. В том и вся разница - кто когда переживает за то, чтобы дело Майдана расследовалось», - сказал Горбатюк.

19 февраля начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрениях в причастности к убийствам на Майдане 66 людям.

Согласно последней озвученной Горбатюком информации, количество сообщенных подозрений за более чем два месяца увеличилось на 10. Ведь в ноябре 2018 Горбатюк заявлял, что по делам 73 убийств на Майдане о подозрении сообщили 56 лицам.

Также в ноябре прошлого года Горбатюк заявил, что большая часть из 4700 преступлений против участников Революции Достоинства совокупно во всех городах Украины уже раскрыта.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).