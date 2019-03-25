Политика

Порошенко подает в суд на канал Коломойского

Мещерякова Ольга 25 марта, 20:04

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации.

Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении Герасимова.

Штаб Порошенко призывает граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения... Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью... Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении Герасимова.

Он выразил мнение, что Коломойский руководствуется чувством мести к государству ввиду того, что правительство было вынуждено национализировать ПриватБанк, совладельцем которого ранее тот был.

"Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он (Коломойский) стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", - подчеркивается в заявлении.

При этом в штабе Порошенко сочувствуют журналистскому коллективу "1+1". "Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень ... на весь коллектив", - отметил Герасимов.

По его словам, черный пиар, грубое нарушение элементарных норм журналистской профессии, которые господствуют на канале в течение нескольких месяцев, "не позволяют нам делать вид, якобы это является журналистикой".

"Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, ангажированной информации и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает собственник канала. ... "Плюсы" уже не стесняются одалживать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами. Они уже даже не чураются впрыскивать российский пропагандистский яд в украинское информационное пространство", - подытожил Герасимов.

Украинского политзаключенного Павла Гриба из-за голодовки будут держать отдельно
25 марта
Осужденного в России украинского политзаключенного Павла Гриба переведут в отдельную камеру из-за объявленной им голодовки. «Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру...
Порошенко подает в суд на канал Коломойского
25 марта
Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации. Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов...
Опрос КМИС: Зеленский выигрывает у любого соперника
25 марта
За неделю до выборов рейтинг кандидатов в президенты пророчит победу Владимиру Зеленскому независимо от того, кто станет его соперником во втором туре. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет РБК-Украина...
На границе с Россией глушат украинские каналы
22 марта
Выборы в Украине пройдут уже через неделю, а в Сумской области на границе с Россией отключили украинские телеканалы. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, передает РБК-Украина...
20-летнего Гриба приговорили к 6 годам колонии в РФ: украинец объявил голодовку
22 марта
Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии в России. После вынесения приговора Гриб объявил голодовку. Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону...
31 марта избиратели получат рекордно большие бюллетени
21 марта
На выборах президента Украины, первый тур которых пройдет 31 марта, будет рекордное количество кандидатов и рекордно длинный бюллетень. У предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» из-за этого возникли затруднения с печатью...
Пятое название за 60 лет: Астана теперь Нурсултан
20 марта
Столица Казахстана отныне будет называться Нурсултан. Законопроект о переименовании города сегодня одобрил парламент страны. Предложение об изменении названия Астаны в честь Нурсултана Назарбаева внес Касым-Жомарт Токаев, который будет исполнять обязанности президента Казахстана до 2020 года...
Астану хотят переименовать в Нурсултан
20 марта
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который будет руководить страной до выборов 2020 года, предлагает переименовать столицу. Астану он хочет назвать Нурсултан - в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, сообщают местные СМИ...
После 30 лет правления в Казахстане Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
19 марта
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. «Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире местных телеканалов...
Рейтинги кандидатов: шансы на второй тур есть у троих кандидатов
19 марта
Президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляют три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина...