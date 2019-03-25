Порошенко подает в суд на канал Коломойского

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко подает в суд на телеканал "1+1" из-за распространения каналом лжи и дезинформации.

Об этом заявил глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента", - говорится в заявлении Герасимова.

Штаб Порошенко призывает граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам "1+1" с большим предостережением, так как там появляется "все больше политических заказов от собственника".

"В последние месяцы информационная политика одного из украинских телевизионных каналов претерпела существенные изменения... Речь идет о канале "1+1". Собственник этого СМИ не выдержал испытаний четвертой властью... Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара против одного из кандидатов в президенты, а именно Петра Порошенко. Игорь Коломойский грубо растоптал базовые принципы свободной журналистики и свободы слова", - говорится в заявлении Герасимова.

Он выразил мнение, что Коломойский руководствуется чувством мести к государству ввиду того, что правительство было вынуждено национализировать ПриватБанк, совладельцем которого ранее тот был.

"Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он (Коломойский) стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко", - подчеркивается в заявлении.

При этом в штабе Порошенко сочувствуют журналистскому коллективу "1+1". "Не каждый журналист участвует в выполнении грязных заказов Коломойского. Но естественно, что редакционная политика топ-менеджмента канала бросает тень ... на весь коллектив", - отметил Герасимов.

По его словам, черный пиар, грубое нарушение элементарных норм журналистской профессии, которые господствуют на канале в течение нескольких месяцев, "не позволяют нам делать вид, якобы это является журналистикой".

"Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, ангажированной информации и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает собственник канала. ... "Плюсы" уже не стесняются одалживать фейки и штампы, продуцируемые московскими каналами. Они уже даже не чураются впрыскивать российский пропагандистский яд в украинское информационное пространство", - подытожил Герасимов.