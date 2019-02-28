Политика

Порошенко подал безотлагательный законопроект по незаконному обогащению

Мещерякова Ольга 28 февраля, 13:10

Президент Украины Петр Порошенко подал законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания суда. Предоставляю законопроекту статус безотлагательного", - написал он в Facebook.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

В случае обнародования решения КСУ о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие производство по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко подчеркивает, что из-за решения КСУ действие безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом оказалось под угрозой.

Порошенко подал безотлагательный законопроект по незаконному обогащению
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