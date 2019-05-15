Порошенко подписал закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О функционировании украинского языка как государственного».

По словам главы государства этот закон «тщательно сбалансирован».

«Единственное, чье мнение мы не собирались учитывать - это Кремля. Пусть занимаются русским языком», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». После этого Зеленский анонсировал «тщательный анализ закона о языке» после вступления на пост президента.

Перед голосованием возле Рады люди устроили акцию и требовали принятия закона.

В первом чтении парламент принял этот законопроект еще 4 октября 2018. С тех пор его доработал комитет по вопросам культуры и духовности.

Законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» призван урегулировать законодательство Украины о языке после того, как Конституционный суд отменил принятый в 2012 году так называемый закон «Колесниченко-Кивалова». Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Ряд областных и местных советов признали русский язык региональным. Кроме того, региональным в западных областях было признано венгерский, молдавский и румынский языки.

Сразу после отклонения постановлений председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект.