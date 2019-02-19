Порошенко подписал закон про курс на вступление в НАТО и ЕС

Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Порошенко подписал закон на трибуне Верховной Рады на внеочередном заседании парламента, посвященном пятой годовщине начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает Интерфакс.

Перед подписанием президент пригласил присоединиться к нему у трибуны спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана для подтверждения единства различных ветвей украинской власти. После этого Порошенко под продолжительные аплодисменты присутствующих в зале заседаний Верховной Рады подписал закон.

Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата.