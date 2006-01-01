Политика

Порошенко пообещал международный аудит "Укроборонпрому"

Мещерякова Ольга 06 марта, 20:03

Украина инициирует комплексный международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

Такое обещание президент дал Украины Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины.

"В соответствии с законом О национальной безопасности, мы инициируем комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов", - сказал президент.

Также он добавил, что попросит помощи правительства в том, чтоб сделать этот процесс прозрачным и достойным довыерия со стороны украинского общества.

26 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Также в махинациях фигурировали имена экс-руководителя "Укрспецэкспорта" и главы госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн, а может быть и вдвое большим.

27 февраля детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по данным журналистстов про хищения в оборонном секторе.

5 марта журналисты опубликовали еще серию расследований, в ходе которых стало известно, что директор государственной компании "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.

Порошенко пообещал международный аудит "Укроборонпрому"
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Украина инициирует комплексный международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов. Такое обещание президент дал Украины Петр Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и и обороны Украины...
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