Порошенко поздравил Зеленского и призвал договориться о борьбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Владимира Зеленского с официальной победой на выборах президента, которую объявила Центральная избирательная комиссия.



Во время телефонного разговора Порошенко и Зеленский договорились встретиться в ближайшее время.

«Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России», - подчеркнул Порошенко.

«Российская Федерация заслуживает существенное ужесточение санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия», - добавил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Владимира Зеленского в выборах президента Украины.

Ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Предствители европейских государств и США осудили указ Путина об упрощенной схеме выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.