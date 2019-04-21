Порошенко поздравил Зеленского с победой

Петр Порошенко заявил, что результаты экзит-полов очевидны и поздравил Владимира Зеленского с победой, поэтому он покинет пост главы государства, но из политики он уходить не собирается.

«Результаты экзит-полов очевидны. Они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его, впервые в истории Украины, как это делают в цивилизованных странах», - сказал Порошенко.

Он добавил, что всегда руководствовался принципом «никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу».

«Завтра будет 22 апреля и нам надо объединиться и защищать Украину, нам нужны совместные усилиямя. Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства, так решило большинство страны и я принимаю это решение», - заявил действующий глава государства.

В то же время Порошенко отметил, что из политики он не уходит.

«Я не ухожу из политики, я остаюсь, буду бороться за Украину. наша команда должна защитить наши достижения», - сказал он.

Порошенко уточнил, что будет защищать безвиз, украинскую армию, украинский язык, православную церковь и финансово-банковскую систему от реванша.

«Потому что с Коломойским планируют рассчитаться возвращением ПриватБанка за поддержку на выборах, защищать все, что мы сделали за пять лет. Потому что наша команда - это вся Украина, и вашими усилиями это получилось», - подчеркнул он.

Также Порошенко пообещал, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, и Украина, по его мнению, от этого только выиграет.

«Я и моя команда готовы подставить плечо новому президенту в решениях, которые соответствуют национальным интересам», - сказал президент, добавив, что готов ввести нового главу государства в курс дел.

Он отметил, что в условиях войны Украина сохранила демократию и право выбора.

«Мы остаемся единственной демократической страной на постсоветском пространстве - из всех народов бывшего СССР украинцы единственные, которые имеют реальное, а не бумажное право менять власть тогда, когда считают нужным. Это самое большое наше достижение», - заявил Порошенко.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 кандидат в президенты Владимир Зеленский победил на выборах. За Зеленского проголосовали 73,2%, за его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 25,3%. Такие данные по состоянию на 18:00.

Явка избирателей на выборах 2019 составила 61,61%.