Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе до 18.00

Президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

«Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому в этот же 19 день апреля провести еще одни дебаты на стадионе «Олимпийский» во временных рамках с 16:00 до 18:00. Почему? Дальше и Порошенко, и Зеленский должны уехать, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на Общественное телевидение», - сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Также в штабе считают свое предложение конструктивным и не видят причин для отказа со стороны оппонента.

«У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов», - подчеркнул Медведев.

Ранее Порошенко заявил, что готов прийти на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.