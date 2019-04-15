Политика

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе до 18.00

Мещерякова Ольга 15 апреля, 21:27

Президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

«Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому в этот же 19 день апреля провести еще одни дебаты на стадионе «Олимпийский» во временных рамках с 16:00 до 18:00. Почему? Дальше и Порошенко, и Зеленский должны уехать, каждый отдельно своей дорогой, на дебаты на Общественное телевидение», - сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Также в штабе считают свое предложение конструктивным и не видят причин для отказа со стороны оппонента.

«У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов», - подчеркнул Медведев.

Ранее Порошенко заявил, что готов прийти на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

Порошенко предлагает Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе до 18.00
15 апреля
Президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20...
Джемилев обратился к Зеленскому, но получил ответ от его штаба
15 апреля
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с рядом вопросов об оккупированном Крыме, но ответ он получил от избирательного штаба...
На эфир к Порошенко Зеленский отправил Данилюка
15 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не принял приглашение президента Петра Порошенко дебаты в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Вместо Зеленского на эфир придет советник его избирательного штаба, экс-министр финансов Александр Данилюк...
Суд разрешил Мангеру работать председателем Херсонского облсовета
15 апреля
Шевченковский суд Киева не продлил срок отстранения от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Его подозревают в организации убийства херсонской общественной деятельницы Екатерины Гандзюк...
Юрист Коломойского собирается подать в суд на «Схемы» из-за разоблачения Зеленского
12 апреля
Юрист Коломойского Андрей Богдан, который занимается юридическим сопровождением кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, готовит иск в суд в ответ на выход в эфир расследования программы «Схемы»...
Порошенко уволил Гордеева, которого называют заказчиком убийства Гандзюк
12 апреля
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности. "Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу...
Расследование: Зеленский за год минимум 13 раз летал к Коломойскому
11 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский за последние два года не менее 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль шоумен дважды бывал в Тель-Авиве...
Порошенко и Зеленский поругались в эфире «1+1» по телефону
11 апреля
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними...