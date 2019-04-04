Порошенко предложил сдать Зеленскому анализы на алкоголь и наркотики на «Олимпийском»

Кандидат в президенты, глава государства Петр Порошенко ждет завтра кандидата Владимира Зеленского в медпункте стадиона НСК «Олимпийский» для прохождения анализа на алкоголь и наркотики.

Об этом сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в Киеве.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе употребление алкоголя и наркотиков», - заявил Медведев.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко только на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Зеленский дал Порошенко 24 часа на размышление. И через девять часов Порошенко согласился.

Напомним, в первом туре президентских выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко - 15,95%.