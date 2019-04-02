Порошенко приказал проверить руководство «Укроборонпрома» на детекторе лжи

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров организовать проверку всего руководства оборонного предприятия «Укроборонпром» на полиграфе.

Об этом он заявил во время встречи с главами Совета национальной безопасности, сообщает пресс-служба президента.

«Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна «Укроборонпром». Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти проверку. Прошу включить туда и руководителей госпредприятий оборонно-промышленного комплекса - руководителей предприятий и тех, кто отвечает за финансовую деятельность. В случае выявления оснований, прошу передать соответствующие результаты полиграфа или контрразведке Службы безопасности, или в правоохранительным органы», - сказал Порошенко.

Порошенко также обратился к правительству с требованием немедленно начать финансирование аудита «Укроборонпрома» уже с апреля. По его словам, вместе с международным аудитом проверку должны провести Счетная палата Украины и общественные организации.

6 марта президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Украина инициирует комплексный международный аудит государственного концерна "Укроборонпром", в том числе комплексную ревизию всех заключенных контрактов.

26 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

27 февраля детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по данным журналистстов про хищения в оборонном секторе.

5 марта журналисты опубликовали еще серию расследований, в ходе которых стало известно, что директор государственной компании "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО Олег Гладковский похитили миллионы на международном контракте.