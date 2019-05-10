Порошенко пришел на допрос по делу Майдана

Президент Украины Петр Порошенко пришел на повторный допрос по делу о расстрелах на Майдане, заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Так, по его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно уже и завершили допрашивать президента», - сказал Горбатюк.

Он также напомнил, что впервые следователи допросили Порошенко еще в ноябре 2016 года, однако глава государства не подписал протокол, отметив, что у него другая встреча и он подпишет на следующий день.

«Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Несмотря на сотни напоминаний, к сожалению, с тех пор не было ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан. Три месяца назад я уже лично включился в этот процесс и писал пресс-секретарю Святославу Цеголко. Опять все говорят «да», - отметил Горбатюк.

По словам прокурора, обратиться к СМИ это был крайняя мера, чтобы получить реакцию.

«Порошенко был вызван повесткой, как для подписания протокола, так и потому, что у следователей возникли дополнительные вопросы для допроса в качестве свидетеля. Порошенко не явился, но это возымело свой результат. Сразу через час после моего выступления кто-то из помощников связался со следователем и они определились, что они договорятся о конкретной встрече в пятницу», - рассказал Горбатюк.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко готов свидетельствовать по делу о преступлениях на Майдане в качестве свидетеля, но для этого следователь должен согласовать с ним время допроса.

7 мая президент Петр Порошенко не пришел в суд, где его должны были допросить в качестве свидетеля по делу Майдана.

Ранее президент заявлял, что причиной затягивания расследования дел Майдана является неэффективная работа начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.