Порошенко: Россия хочет легитимизировать оккупацию Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет легитимизировать оккупацию Донбасса с помощью закона об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупационной части Донбасса. Также он призвал международных партнеров Украины расширить санкции против России.

«Указ Президента РФ - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Таким образом Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий», - подчеркнул Порошенко.

Также глава государства призвал международных партнеров не допустить худшего сценария, жестко осудить деструктивные и преступные действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

«В связи с этим я поручил МИД немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН и других международных форматах», - сказал Порошенко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

Также Украина обратилась в Совет Безопасности ООН из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.