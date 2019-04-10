Политика

Порошенко сдал анализы антидопинговой организации, Зеленский отказался

Мещерякова Ольга 10 апреля, 19:08

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы Волонтерской антидопинговой организации VADA. Процедура состоялась на территории стадиона НСК «Олимпийский». Зеленский от предложения пересдать анализы отказался.

Сдача длилась более получаса. Порошенко пояснил, что процедура затянулась из-за «бумажной работы». Комментируя процесс, президент отметил, что здоровье и отсутствие зависимостей у лидера государства является вопросом государственной безопасности.

Представитель VADA добавила, что Порошенко подписал декларацию о добровольной сдаче анализов и сдал образцы мочи, которые «лично разлил в контейнеры А и В». Результаты анализов будут готовы в начале следующей недели.

Боксер Владимир Кличко, который пригласил волонтеров антидопинговой организации, призвал Порошенко и Владимира Зеленского прийти на НСК «Олимпийский» в среду между, 15:00 и 18:00, и повторно сдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

VADA является неприбыльной организацией, основанной в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику. Как пояснила представительница организации, доктор Анжела Сильва, VADA является отдельной структурой, независимой от World Anti-Doping Agency (Всемирного антидопингового агентства).

Представители штаба Зеленского на приглашение повторно сдать анализы ответили решительным отказом, ссылаясь на то, что анализов, которые кандидат в президенты сдал в частной лаборатории Eurolab вполне достаточно.

Как кандидаты сдавали первые анализы и почему Зеленский не хочет пересдать

Владимир Зеленский сдал только анализ крови тем же утром, что и Порошенко в медпункте на «Олимпийском», но в лаборатории частной клиники Eurolab. Ближе к обеду, кандидат в президенты опубликовал результаты своих анализов, но в документе изначально была указана дата 2 апреля, вместо 5.

Позже он заменил документ на другой с уже актуальной датой. Психоактивных веществ в крови Зеленского лаборатория не выявила, а клиника назвала первоначальный документ с результатами анализов ошибочным и извинилась за то, что перепутала дату сдачи анализа.

После путаницы в датах штаб Порошенко призвал Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе и образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.

Когда пройдут дебаты кандидатов в президенты

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента комика Владимира Зеленского на дебаты в воскресенье 14 апреля на НСК «Олимпийский» к 14:14.

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

 

Порошенко сдал анализы антидопинговой организации, Зеленский отказался
10 апреля
Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы Волонтерской антидопинговой организации VADA. Процедура состоялась на территории стадиона НСК «Олимпийский». Зеленский от предложения пересдать анализы отказался...
Официально: самолет Качинского взорвали над Россией
10 апреля
Результаты исследований британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory подтвердили выводы польского следствия о причинах катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года под Смоленском в России: самолет уничтожили взрывы...
Зеленский отказывается пересдать анализы экспертам VADA
10 апреля
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам VADA (Волонтерской антидопинговой ассоциации). Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков рассказал, что Владимир Зеленский уже сдал анализы, пишет ВВС...
На НСК «Олимпийский» рассказали о том когда кандидаты планируют дебаты
10 апреля
В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года...
У Зеленского до сих пор не определились с кадровой политикой
10 апреля
В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что до сих пор не определились с кадровой политикой в случае победы на выборах 2019: только сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента...
Антидопинговая организация ждет кандидатов на анализы: Порошенко согласился
10 апреля
Представители волонтерской организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association) прибыли в Киев и готовы взять анализы на наличие психоактивных веществ у кандидатов в президенты перед дебатами Порошенко и Зеленского...
У Зеленского назвали имена основных экспертов и советников
09 апреля
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвала имена основных экспертов, советников и представителей на выборах 2019. Среди представителей "Зе!Команды" спикер по вопросам избирательной кампании, эксперт по общественно-политическим вопросам Дмитрий Разумков, председатель предвыборного штаба и руководитель ООО "Квартал 95" Иван Баканов, идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, координатор Александра Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш, сообщили в пресс-службе Зеленского...
Евросоюз планирует предложить длительный перенос Brexit
09 апреля
Лидеры ЕС готовы предложить Великобритании длительный перенос сроков Brexit, говорится в проекте документа ЕС. "Европейский совет согласен на продление, которое позволит ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС...
Как пройдут официальные дебаты кандидатов в президенты: позиция ЦИК и НОТУ
09 апреля
Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты, заявил генеральный директор общественного вещателя Зураб Аласания...
США пообещали защищать Украину независимо от избраной формы правления
09 апреля
США взяли на себя обязательства в вопросах обороны Украины, поскольку в Вашингтоне заинтересованы в ее целостности и отсутствии присутствия РФ на ее территории, но решение о власти и форме правления в стране примут сами украинцы, которое будет поддержано Вашингтоном, заявила официальный представитель госдепартамента США Кирон Скиннер...
Украинского политзаключенного Балуха держат на хлебе и воде в русском ШИЗО
09 апреля
Украинца Владимира Балуха, который отбывает наказание в России, перевели в штрафной изолятор №4 российского города Торжок. Его поместили в ШИЗО еще 4 апреля. Пробудет Балух в изоляторе до 19 апреля, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на администрацию колонии...
Британия остается в составе Евросоюза до 30 июня
09 апреля
Автоматического выхода из ЕС без согласия парламента не будет: британский парламент отложил дату выхода королевства из Евросоюза до 30 июня. Ранее премьер-министр Тереза Мэй просила ЕС продлить нынешний крайний срок до 12 апреля...
Почему Зеленский отказывается сдавать анализы по правилам Всемирного антидопингового агентства
08 апреля
Предложение сдать анализы представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA) перед проведенем дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского назвали полным абсурдом...