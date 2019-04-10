Порошенко сдал анализы антидопинговой организации, Зеленский отказался

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы Волонтерской антидопинговой организации VADA. Процедура состоялась на территории стадиона НСК «Олимпийский». Зеленский от предложения пересдать анализы отказался.

Сдача длилась более получаса. Порошенко пояснил, что процедура затянулась из-за «бумажной работы». Комментируя процесс, президент отметил, что здоровье и отсутствие зависимостей у лидера государства является вопросом государственной безопасности.

Представитель VADA добавила, что Порошенко подписал декларацию о добровольной сдаче анализов и сдал образцы мочи, которые «лично разлил в контейнеры А и В». Результаты анализов будут готовы в начале следующей недели.

Боксер Владимир Кличко, который пригласил волонтеров антидопинговой организации, призвал Порошенко и Владимира Зеленского прийти на НСК «Олимпийский» в среду между, 15:00 и 18:00, и повторно сдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

VADA является неприбыльной организацией, основанной в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику. Как пояснила представительница организации, доктор Анжела Сильва, VADA является отдельной структурой, независимой от World Anti-Doping Agency (Всемирного антидопингового агентства).

Представители штаба Зеленского на приглашение повторно сдать анализы ответили решительным отказом, ссылаясь на то, что анализов, которые кандидат в президенты сдал в частной лаборатории Eurolab вполне достаточно.

Как кандидаты сдавали первые анализы и почему Зеленский не хочет пересдать

Владимир Зеленский сдал только анализ крови тем же утром, что и Порошенко в медпункте на «Олимпийском», но в лаборатории частной клиники Eurolab. Ближе к обеду, кандидат в президенты опубликовал результаты своих анализов, но в документе изначально была указана дата 2 апреля, вместо 5.

Позже он заменил документ на другой с уже актуальной датой. Психоактивных веществ в крови Зеленского лаборатория не выявила, а клиника назвала первоначальный документ с результатами анализов ошибочным и извинилась за то, что перепутала дату сдачи анализа.

После путаницы в датах штаб Порошенко призвал Зеленского сдать на исследование весь необходимый биоматериал, в том числе и образец волос, как это предусмотрено медицинским протоколом.

Когда пройдут дебаты кандидатов в президенты

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко пригласил своего оппонента комика Владимира Зеленского на дебаты в воскресенье 14 апреля на НСК «Олимпийский» к 14:14.

В госпредприятие НСК "Олимпийский" поступили запросы от представителей кандидата в президенты Украины Петра Порошенко относительно проведения дебатов 14 и 19 апреля и от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского - 19 апреля 2019 года.

В свою очередь, в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.