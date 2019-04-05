Порошенко сдал анализы на «Олимпийском»: экспресс-тест чистый

Врачи получили первые результаты медицинской проверки президента Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский».

«Ни одного психоактивного вещества найдено не было», - сказал главный врач киевской городской наркологической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый по результатам экспресс-теста.

По его словам, через два часа будет более подробный и точный результат анализов.

«Более продолжительный срок занимает процедура обследования волос с волосяным фолликулом. По предварительной информации, эта процедура может длиться даже до двух недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру сократить», - сказал врач.

По словам Ярого, экспертизу проводят четыре медицинские учреждения города: две частные клиники и два коммунальные учреждения.

Психоактивные вещества - алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные средства, гипнотические препараты, кокаин, другие вещества. Исключение составляют табак и кофеин.

Напомним, Петр Порошенко позвал Владимира Зеленского в медпункт стадиона НСК «Олимпийский» для прохождения анализа на алкоголь и наркотики.

Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте стадиона НСК «Олимпийский». Комик позвал президента Петра Порошенко сдать анализы в лаборатории Eurolab.