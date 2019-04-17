Политика

Порошенко согласился на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе

Мещерякова Ольга 17 апреля, 13:34

Дебаты Порошенко и Зеленского состоятся 19 апреля в 19.00 на НСК «Олимпийском» - действующий глава государства принял условия оппонента.

«Отдельная просьба - не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза», - призвали в штабе Порошенко.

Также они планируют организовать бесплатные автобусы из регионов для сторонников президента.

Зрителей будут допускать на стадион по предварительной регистрации. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности.

16 апреля спикер штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что кандидаты заключили соглашение со стадионом об организации мероприятия.

Напомним, Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» 19 апреля с 16:00 до 18:00, чтоб не нарушать закон и успеть на обязательные дебаты в студии «Общественного», назначенные на 20.00.

Ранее Порошенко говорил, что придет на дебаты, в частности на стадион, в любую дату, если она не будет нарушать законодательство.

14 апреля Порошенко организовал проведение дебатов на НСК «Олимпийский», однако Зеленский так и не появился. В штабе Зеленского назвали это митингом Порошенко и заявили, что ждут его на «Олимпийском» 19 апреля в 19:00.

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

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