Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Мещерякова Ольга 04 апреля, 14:20

Действующий президент Петр Порошенко согласился на озвученные Владимиром Зеленским условия проведения дебатов, отметив, что готов дебатировать на семидесятитысячном стадионе «Олимпийский».

В своем заявлении Порошенко также отметил, что дебаты - это не шоу, а быть президентом и главнокомандующим - не игра. Их проводят не для «зрелища», поскольку дебаты - «это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах, страна не просто выбирает, она доверяет свою судьбу».

Порошенко указал, что дебаты можно провести на базе Общественного вещателя, поскольку есть устоявшиеся правила.

«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», - сказал Порошенко.

Видеозаявление Порошенко появилась в его Twitter за примерно 9 часов после предложения Зеленского провести дебаты на «Олимпийском».

В свою очередь, руководство НСК «Олимпийский» заявило, что не получало заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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