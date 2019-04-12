Политика

Порошенко уволил Гордеева, которого называют заказчиком убийства Гандзюк

Мещерякова Ольга 12 апреля, 13:47

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

Другим своим указом Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временном исполняющим обязанности главы облгосадминистрации.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Бутрия Дмитрия Стефановича", - говорится в тексте указа №142/2019 от 12 апреля.

До назначения замглавы Херсонской ОГА Бутрий был депутатом Херсонсого областного совета и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".

Перед этим председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал заявление об увольнении. Он утверждает, что причиной его отставки является «сфабрикованный против него негатив», который не должен сказаться на втором туре президентских выборов в Украине.

После этого в отставку подал заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук.

Движение «Хто замовив Катю Гандзюк?» требовало от президента уволить членов «Блока Петра Порошенко» Евгения Рищука и Андрея Гордеева, которых отец Екатерины Гандзюк назвал заказчиками ее убийства.

В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева к убийству.

Напомним, экс-председатель Херсонского областного совета и подозреваемый в организации убийства местной активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер попал в реанимацию из-за проблем с давлением.

Порошенко уволил Гордеева, которого называют заказчиком убийства Гандзюк
12 апреля
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности. "Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №141/2019, обнародованном на сайте главы государства в пятницу...
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