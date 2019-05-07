Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардией Украины Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности Николая Балана.

«Освободить Аллерова Юрия Владимировича с должности командующего Национальной гвардией Украины», - говорится в указе президента №196 от 7 мая 2019 года.

Другим своим Указом Глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной Гвардией Николая Балана.

В комментарии Громадскому Юрий Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

«Я подал в отставку по семейным обстоятельствам, он ее принял», - сказал Аллеров.

Согласно ст. 7 Закона «О Национальной гвардии Украины» командующий НГУ назначается на должность и освобождается от нее президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

Порошенко назначил Аллерова командующим Национальной гвардией Украины в декабре 2015 года.

Справка. Юрий Аллеров - украинский военный, генерал-лейтенант, главный инспектор Министерства обороны Украины. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.