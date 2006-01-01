Политика

Порошенко уволил скандального Гладковского из СНБО

Мещерякова Ольга 04 марта, 13:33

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО.

Об этом он заявил во время заседания Совета регионального развития Николаевской области и написал об этом в Twitter.

"Сегодня утром перед отлетом я подписал указ об увольнении Олега Гладковского", - написал Порошенко.

«Гладковский также снят с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», - написал Порошенко.

«Моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования», - объяснил свое решение президент. И добавил: «Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над «і»".

26 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала скандальную информацию о кпупных хищениях и коррупционных сделках в оборонном кромплексе.

По данным расследования, Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Также в махинациях фигурировали имена экс-руководителя "Укрспецэкспорта" и главы госконцерна "Укроборонпром" Павла Букина. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн, а может быть и вдвое большим.

27 февраля детективы антикоррупционнного нацбюро начали расследование по результатам журналистского расследования про хищения в оборонном секторе.

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