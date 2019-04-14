Порошенко уволил скандального Семочко еще в пятницу

Кандидат в президенты действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что в пятницу, 12 апреля, уволил скандального первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко с должности.

Об этом Порошенко заявил во время дебатов на НСК «Олимпийский», отвечая на вопрос журналистов относительно кадровых назначений в случае переизбрания президентом.

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении Семочко после публикации журналистского расследования.

Журналисты программы «Наши деньги» 1 октября обнародовали сюжет, в котором говорится, что семья Семочко обладает домами под Киевом общей стоимостью 8 млн долларов, а у его ближайших родственников есть российские паспорта. Анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показывает, что у них не должно было хватить средств ни на один из домов.

Журналисты «Наших денег» также заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ.

11 декабря Служба безопасности подтвердила российское гражданство родственников Семочко.

В свою очередь, Егор Божок, в то время председатель СВР, заявил, что не видит оснований для увольнения или отстранения Семочко.

В тот же день Порошенко также своим указом уволил главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева с занимаемой должности.

Движение «Хто замовив Катю Гандзюк?» требовало от президента уволить членов «Блока Петра Порошенко» Евгения Рищука и Андрея Гордеева, которых отец Екатерины Гандзюк назвал заказчиками ее убийства.