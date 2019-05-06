Действующего президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру, сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, вызов касается дела о преступлениях на Евромайдане, пишет Громадське.

Горбатюк добавил, что от Порошенко пока нет подтверждения о том, что он придет на допрос.

Отметим, 19 февраля начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генеральная прокуратура подозревает в причастности к убийствам на Майдане 66 человек.

Также в ноябре прошлого года Горбатюк заявил, что большая часть из 4700 преступлений против участников Революции Достоинства совокупно во всех городах Украины уже раскрыта.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «Дело Майдана», которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что причиной затягивания расследования дел Майдана является неэффективная работа начальника управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка.