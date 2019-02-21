Порошенко: за пять лет войны погибли 13 тысяч украинцев

За пять лет российской агрессии против Украины погибли 13 тысяч украинцев.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что Россия демонстрирует пренебрежение к правам и свободам граждан еще со времен Советского союза и в настоящее время пытается его восстановить.

"Кремль не может остановить стремление к восстановлению Советского Союза, а способы достижения этой цели являются такими же, какими они были во время коммунистических правителей. Методы, использованные для Голодомора, красного террора и других преступлений, ярко демонстрируют ужасные масштабы пренебрежения Кремля к человеческой жизни и неуважения к гражданским правам и свободам", - сказал Порошенко.

Порошенко отметил, что Россия систематически нарушает права крымских татар и других украинских патриотов на оккупированных территориях.

"Происходит опасная милитаризация Крыма, а также захвачено многих украинских военнопленных", - добавил президент.