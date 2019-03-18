Пошаговая инструкция: как проголосовать на выборах президента

Выборы 2019, в ходе которых украинцы будут голосовать за президента, состоятся 31 марта. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Верхняя возрастная черта законом не предусмотрена, передает РБК-Украина.

Для того, чтобы проголосовать, на избирательном участке при себе нужно иметь паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Военнослужащие срочной службы могут предъявлять военный билет.

Граждане Украины, которые отбывают наказание или находятся в следственном изоляторе, также имеют право голоса. Для них создаются специальные избирательные участки, а основанием для получения бюллетеня является карточка, выданная учреждением исполнения наказания или следственным изолятором.

Как проголосовать на выборах