Политика

Пошаговая инструкция: как проголосовать на выборах президента

Мещерякова Ольга 18 марта, 18:59

Выборы 2019, в ходе которых украинцы будут голосовать за президента, состоятся 31 марта. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Верхняя возрастная черта законом не предусмотрена, передает РБК-Украина.

Для того, чтобы проголосовать, на избирательном участке при себе нужно иметь паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Военнослужащие срочной службы могут предъявлять военный билет.

Граждане Украины, которые отбывают наказание или находятся в следственном изоляторе, также имеют право голоса. Для них создаются специальные избирательные участки, а основанием для получения бюллетеня является карточка, выданная учреждением исполнения наказания или следственным изолятором.

Как проголосовать на выборах

  • Не позднее, чем за 5 дней до дня выборов участковая избирательная комиссия рассылает именные приглашения. Кроме того, найти себя в списках избирателей и проверить свои данные можно на сайте Госреестра.
  • Избирательные участки будут работать в день выборов президента Украины 31 марта с 8:00 до 20:00. За 5 минут до 20:00 глава участковой избирательной комиссии сообщает о том, что голосование заканчивается. Те граждане, которые в 20:00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.
  • Чтобы получить бюллетень и проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить документ. Один из членов избирательной комиссии проверит этот документ и наличие избирателя в списке. Второй - распишется на контрольном талоне бюллетеня и оторвет его. На том же талоне подпись должен поставить и сам избиратель.
  • Далее избиратель с бюллетенем идет в кабинку для голосования. Там он должен находится один. Исключение - человек с физическими недостатками, который не может заполнить бюллетень самостоятельно. Также в кабинке запрещено фотографировать и снимать видео.
  • В бюллетене в алфавитном порядке перечислены кандидаты (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы). Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно напротив его фамилии в пустом квадратике поставить плюсик, галочку, или другую отметку.
  • Если избиратель допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он может обратится к члену избирательной комиссии с просьбой выдать ему другой. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.
  • Если избиратель поставит больше одной отметки или не поставит ее вообще, то такой бюллетень считается недействительным.

Пошаговая инструкция: как проголосовать на выборах президента
18 марта
Выборы 2019, в ходе которых украинцы будут голосовать за президента, состоятся 31 марта. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет...
Правила голосования на выборах президента для переселенцев
18 марта
Чтобы проголосовать не по месту прописки на выборах 2019, необходимо подать заявление в органы Госреестра избирателей. Переселенцам с Донбасса и Крыма, желающим принять участие в голосовании на выборах 2019, до 25 марта включительно необходимо подать соответствующее заявление в органы Госреестра избирателей, пишет РБК-Украина...
Британский парламент перенес выход страны из ЕС
14 марта
Парламент Великобритании проголосовал за перенос начала выхода страны из Европейского союза с 29 марта до 30 июня. За это предложение правительства проголосовали 412 депутатов палаты общин, против - 202...
Рейтинги кандидатов: у Порошенко падает, у Зеленского растет
14 марта
В первом туре выборов президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% украинцев из тех, кто планирует голосовать, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 14%, действующего президента Петра Порошенко - 12,4%...
Британский парламент отклонил выход из ЕС без соглашения с Брюсселем
13 марта
Палата общин Великобритании отклонила выход из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. За такое решение проголосовали 321 член палаты против 278. Кроме того, депутаты поддержали поправку, которая запрещает Brexit без соглашения с Евросоюзом при любых обстоятельствах, пишет The Guardian...
Опрос: 23,9% украинцев считают, что на выборах победит Порошенко
13 марта
Наиболее вероятным победителем на президентских выборах 2019 украинцы считают действующего президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" с 5 по 10 марта 2019 года, передает РБК-Украина...
США: вместо психиатрических экспертиз РФ должна освободить украинских моряков
12 марта
Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права, заявляет посольство США в Украине...
Ввоенным на передовую не подвезут урны с бюллетенями
11 марта
Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс...
Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула
07 марта
Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула...
Кандидата Тимошенко шантажировал и пытался подкупить депутат из Батькивщины
07 марта
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал народного депутата из фракции Батькивщина Валерия Дубиля заказчиком шантажа и подкупа за отказ баллотироваться на выборах президента Украины кандидата Юрия Тимошенко...
Посол Украины в США напомнил Google, что Крым — это Украина
07 марта
Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах сервиса "Google Maps"...