Пошаговая инструкция: как проголосовать на выборах президента

Выборы 2019, в ходе которых украинцы будут голосовать за президента, состоятся 31 марта. В этот день избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Верхняя возрастная черта законом не предусмотрена, передает РБК-Украина.
Для того, чтобы проголосовать, на избирательном участке при себе нужно иметь паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Военнослужащие срочной службы могут предъявлять военный билет.
Граждане Украины, которые отбывают наказание или находятся в следственном изоляторе, также имеют право голоса. Для них создаются специальные избирательные участки, а основанием для получения бюллетеня является карточка, выданная учреждением исполнения наказания или следственным изолятором.
Как проголосовать на выборах
- Не позднее, чем за 5 дней до дня выборов участковая избирательная комиссия рассылает именные приглашения. Кроме того, найти себя в списках избирателей и проверить свои данные можно на сайте Госреестра.
- Избирательные участки будут работать в день выборов президента Украины 31 марта с 8:00 до 20:00. За 5 минут до 20:00 глава участковой избирательной комиссии сообщает о том, что голосование заканчивается. Те граждане, которые в 20:00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.
- Чтобы получить бюллетень и проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить документ. Один из членов избирательной комиссии проверит этот документ и наличие избирателя в списке. Второй - распишется на контрольном талоне бюллетеня и оторвет его. На том же талоне подпись должен поставить и сам избиратель.
- Далее избиратель с бюллетенем идет в кабинку для голосования. Там он должен находится один. Исключение - человек с физическими недостатками, который не может заполнить бюллетень самостоятельно. Также в кабинке запрещено фотографировать и снимать видео.
- В бюллетене в алфавитном порядке перечислены кандидаты (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы). Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно напротив его фамилии в пустом квадратике поставить плюсик, галочку, или другую отметку.
- Если избиратель допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он может обратится к члену избирательной комиссии с просьбой выдать ему другой. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.
- Если избиратель поставит больше одной отметки или не поставит ее вообще, то такой бюллетень считается недействительным.