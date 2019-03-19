После 30 лет правления в Казахстане Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире местных телеканалов.

Он добавил, что обязанности президента до выборов главы государства будет исполнять спикер Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаеву - 79 лет. Он действующий президент Казахстана с 24 апреля 1990 года и председатель правящей Народно-демократической партии «Нур Отан» (с 1999 года). До избрания президентом - первый секретарь Коммунистической партии Казахстана (1989-1990), председатель Верховной Рады Казахской ССР (1990), председатель Совета Министров Казахской ССР (1984-1989).

В Украине Назарбаева награждали орденом князя Ярослава Мудрого І степени (1997) и орденом Свободы (2010).