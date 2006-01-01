Политика

Посол Украины в США напомнил Google, что Крым — это Украина

Мещерякова Ольга 07 марта, 12:30

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах сервиса "Google Maps".

"В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыма на картах", - пишет страница посольства Украины в США на Facebook.

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на "Google Maps", абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН: "В частности, в Крымской декларации госсекретарь США Майк Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым".

Посол также отметил продолжение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Украинский дипломат также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной ассамблеи, в частности "Территориальная целостность Украины", "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", четко определяет статус Крыма как территории Украины.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн. Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позиции Соединенных Штатов", - подытожили в украинском посольстве.

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