Поздравления Зеленского с победой от западных партнеров говорят о демократии в Украине

Владимир Зеленский получил многочисленные поздравления с победой на выборах от западных партнеров. Это свидетельствуето том, что демократические процессы в Украине стали реальностью.

«На сегодня более 30 руководителей государств и международных организаций прислали поздравления избранному президенту Владимиру Зеленскому. Это происходило очень быстро - буквально за сутки. Основные партнеры отреагировали - президент США, президент Польши, лидеры государств Балтии, ЕС, НАТО», - рассказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на Громадском.

Он пояснил, что в мировой политике подобные поздравления - это приветствие не только победителю выборов.

«Это поздравления и народу Украины за выбор, поздравления правительству, президенту, парламенту, гражданскому обществу, СМИ за то, что в Украине сегодня устойчивая демократия - демократические процессы и демократические выборы это реальность. Это сегодня подтвердили и наблюдатели ОБСЕ. Это четкий сигнал - Украина принадлежит к демократическому сообществу, где выборы проходят в соответствии со всеми стандартами», - отметил директор политического департамента МИД.

Владимира Зеленского с победой поздравили канцлер Германии Агнела Меркель и президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Евросовета Дональд Туск и ряд других политиков. А президент Польши Дуда кроме поздравлений пригласил Зеленского в Польшу.

Кроме того, свои поздравления Зеленскому прислал экс-президент Украины Виктор Янукович. В свою очередь, спикер штаба Зеленского заявил, что их команда обойдется без поздравлений и поддержки Януковича.

В то же время, пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал победу Зеленского на президентских выборах, указав, что его рано поздравлять с победой.