Политика

Правила голосования на выборах президента для переселенцев

Мещерякова Ольга 18 марта, 12:48

Чтобы проголосовать не по месту прописки на выборах 2019, необходимо подать заявление в органы Госреестра избирателей.

Переселенцам с Донбасса и Крыма, желающим принять участие в голосовании на выборах 2019, до 25 марта включительно необходимо подать соответствующее заявление в органы Госреестра избирателей, пишет РБК-Украина.

Как проголосовать на выборах 2019 переселенцам

Переселенцам для того, чтобы проголосовать на выборах 2019 необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей с заявлением, в котором необходимо указать участок или адрес, по которому он желает проголосовать. Заявление о смене места голосования необходимо подать лично, предъявив паспорт гражданина Украины, удостоверение военнослужащего или военный билет.

Как проголосовать на выборах 2019 не по месту регистрации

Проголосовать не по месту регистрации имеют право все граждане Украины. Но при этом, лица не из числа переселенцев, помимо заявления должны подать в Госреестр избирателей документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Причинами для смены места голосование может быть обучение, работа, выезд за границу или другие события.

К числу возможны документов, в частности, относятся:

  • справка с места работы,
  • справка с места учебы,
  • документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать,
  • проездные документы,
  • путевка в санаторий.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По данным Центризбиркома, избиратели будут выбирать среди 39 кандидатов в президенты, зарегистрированных в период с 31 декабря 2018 года по 8 марта 2019 года. Изначально ЦИК зарегистрировал 44 кандидата, однако пять из них воспользовались своим правом и отозвали свои кандидатуры. Так, на данный момент кандидатами уже не являются Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Дмитрий Добродомов, Евгений Мураев и Сергей Кривонос.

Правила голосования на выборах президента для переселенцев
18 марта
Чтобы проголосовать не по месту прописки на выборах 2019, необходимо подать заявление в органы Госреестра избирателей. Переселенцам с Донбасса и Крыма, желающим принять участие в голосовании на выборах 2019, до 25 марта включительно необходимо подать соответствующее заявление в органы Госреестра избирателей, пишет РБК-Украина...
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