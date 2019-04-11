Политика

Представители штабов так и не договорились о дебатах Порошенко и Зеленского

Мещерякова Ольга 11 апреля, 17:21

Представители кандидатов в президенты встретились на стадионе НСК «Олимпийский», но согласия относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского не достигли.

«Избирательные штабы кандидатов в президенты не смогли договориться, когда и где встретятся на дебатах Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Сегодня представители штабов встречались на НСК «Олимпийский». Однако общего решения до сих пор нет», - говорится в сюжете 5 канала.

Представители действующего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19-го призывают прийти в студию Общественного ТВ. Представители же Зеленского соглашаются на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля.

Ранее в штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты по телемосту, если он решит 19 апреля прийти в студию Общественного ТВ, а не на НСК «Олимпийский».

Руководитель штаба Иван Баканов отметил, что Зеленский хочет провести дебаты на НСК «Олимпийский», а не в телестудии, так как «на стадионе более открытая атмосфера».

Стоит отметить, что в Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут в соответствии с законом в студии «Общественного» 19 апреля в 20.00 не зависимо от того, придут ли туда кандидаты. Телеканал готов ко всем вариантам проведения эфира вплоть до отсутствия одного, или обоих кандидатов в студии.

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