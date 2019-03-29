Представители США и ЕС называют неопределенность на украинских выборах свидетельством демократии

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли и посол США в Украине Мари Йованович заявили, что неопределенность на украинских выборах президента - это прямое свидетельство демократии.

Об этом они сказали на встрече с наблюдателями миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, передают Украинские новости.

«Вот что отличает Украину от некоторых ее соседей - это что за день до первого тура мы до сих пор не знаем, кто пройдет во второй тур. Это сила демократии, когда результат не предрешен», - сказала Йованович.

Мингарелли заявил, что в Украине «настоящие выборы соревновательной природы. И мы не видим этого во многих странах этого региона».

По его словам, с 2014 года выборы в стране начали проходить в соответствии с мировыми стандартами, но денежные затраты на них слишком велики.

«Один момент, не очень приятный - стоимость избирательной кампании очень увеличилась. Это показывает, что в Украине все еще добродетель не может преодолеть финансовый интерес. И многие кто видят эту ситуацию как финансовую возможность, которая стоит того, чтобы вкладывать средства, к сожалению», - добавил Мингарелли.

На выборах президента 31 марта в бюллетенях будут имена 39 кандидатов. Ставить штамп «выбыл» напротив имен кандидатов, которые отказались от предвыборной гонки после 7 марта (последний срок отмены регистрации), не будут.

По данным опроса КМИС, на выборах президента Украины за основных кандидатов свои голоса отдадут люди разных возрастов.