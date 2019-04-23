ПЦУ: ни один суд не может сделать Московский патриархат — не московским

Архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря прокомментировал решение Окружного суда Киева о приостановлении процесса переименования Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Он заявил, что никакой суд не способен «сделать Московский патриархат - не московским».

«Кстати, через несколько дней Православная Церковь будет вспоминать о двух наиболее позорных заседаниях суда во всей человеческой истории», - добавил он.

Киевская митрополия Украинской православной церкви Московского патриархата должна была изменить название, обновить устав и данные о регистрации до 26 апреля 2019 года.

20 декабря 2018 года Рада обязала УПЦ МП в названии указать принадлежность к Русской православной церкви. За законопроект, который обязывает религиозные организации указывать в названии принадлежность к религиозной организации руководящего центра, если он расположен за пределами Украины, на территории государства, которое осуществило военную агрессию против Украины, проголосовали 240 нардепов.

По закону, Минкультуры провело религиеведческую экспертизу и опубликовало перечень религиозных организаций, которым необходимо изменить название и устав, указав в их числе и УПЦ МП.

В ответ Киевская митрополия УПЦ МП обжаловала приказ Минкульта в суде. По мнению УПЦ МП, переименование может «существенно затруднить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца».

До вынесения решения по иску Окружной админсуд приостановил действие приказа, то есть процесс переименования. «По мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по сути) оспариваемого акта и совершения в его исполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица», - говорится в заявлении на сайте суда.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата не будет менять свое название на Русскую православную церковь (РПЦ), а ее юристы «решают, как действовать», после принятого Радой закона.