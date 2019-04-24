Путин разрешил раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

«Установить, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в указе Путина.

Для подачи заявления жителям оккупированных территорий нужно обратиться в органы Министерства внутренних дел России, подав «паспорт» «ЛДНР», документ об изменении фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии иностранного гражданства; свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Согласно указу, заявление на получение жителем оккупированного Донбасса российского гражданства должно рассматриваться не более трех месяцев.

Напомним, советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не советует будущему президенту встречаться с Владимиром Путиным вдвоем.