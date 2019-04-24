Политика

Путин разрешил раздавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта

Мещерякова Ольга 24 апреля, 16:00

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

«Установить, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в указе Путина.

Для подачи заявления жителям оккупированных территорий нужно обратиться в органы Министерства внутренних дел России, подав «паспорт» «ЛДНР», документ об изменении фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии иностранного гражданства; свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Согласно указу, заявление на получение жителем оккупированного Донбасса российского гражданства должно рассматриваться не более трех месяцев.

Напомним, советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин не советует будущему президенту встречаться с Владимиром Путиным вдвоем.

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