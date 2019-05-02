Политика

Пять лет спустя: расследование беспорядков в Одессе продолжается

Мещерякова Ольга 02 мая, 16:41

За время досудебного расследования массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе, в результате которых погибли 48 человек, правоохранители допросили более 1300 свидетелей. Для установления всех обстоятельств преступления провели более 250 экспертиз.

По результатам предварительного расследования статус обвиняемых имели 29 человек, а 14 подозреваемых находятся в розыске, сообщили в прокуратуре Одесской области, пишет Громадське.

Дела касательно шестерых участников событий 2 мая - в суде. Относительно четырех человек уже есть обвинительные приговоры по ч. 2 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков, приведших к гибели людей или другим тяжелым последствиям).

Сейчас на рассмотрении Апелляционного суда Николаевской области находится апелляционная жалоба прокуратуры области на оправдательный приговор Ильичевского городского суда по делам 19 фигурантов событий 2 мая 2014.

Кроме того, в суде рассматривают обвинительный акт в отношении одного участника массовых беспорядков 2 мая на Греческой площади. Его обвиняют в умышленном убийстве мужчины и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«Во время судебных заседаний на прокурора и суд фактически осуществляется давление присутствующими в зале активистами», - заявили в прокуратуре.

В Центральном районном суде Николаева продолжается судебное разбирательство обвинительных актов в отношении двух других лиц, которых обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков в 2014 году и умышленных действиях и публичных призывах к свержению конституционного строя и изменения государственной границы Украины. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее миссия ООН назвала расследование событий 2 мая 2014 в Одессе неэффективным и заявила, что украинская власть сделала недостаточно для эффективного расследования.

Напомним, 2 мая 2014 года между сторонниками Евромайдана и представителями «антимайдана» произошли массовые столкновения в центре города и на Куликовом поле. Следствием стал пожар в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 42 человека. Еще шесть человек погибли от огнестрельных ранений, которые они получили во время столкновений на Греческой площади и возле нее. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

Правоохранители расследуют события в рамках нескольких уголовных дел по различным фактам, наиболее резонансное из них касается событий на Греческой площади.

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