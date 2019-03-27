Политика

Пятерых крымских татар арестовал оккупационный суд

Мещерякова Ольга 27 марта, 21:58

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, которых задержали сотрудники ФСБ.

«Судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено. Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года», - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Также суд арестовал Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова. Омбудсмен добавила, что суд планирует в среду, 27 марта, рассмотреть еще 12 ходатайств об аресте.

В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

По фактам проведения незаконных обысков в Симферополе украинские следователи начали уголовное производство.

Пятерых крымских татар арестовал оккупационный суд
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Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, которых задержали сотрудники ФСБ. «Судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено...
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