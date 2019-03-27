Пятерых крымских татар арестовал оккупационный суд


Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, которых задержали сотрудники ФСБ.

«Судебное заседание по избранию меры пресечения гражданам Украины Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархад Базарову завершено. Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года», - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Также суд арестовал Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова. Омбудсмен добавила, что суд планирует в среду, 27 марта, рассмотреть еще 12 ходатайств об аресте.

В оккупированном Симферополе утром 27 марта прошли обыски в 25 домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

По фактам проведения незаконных обысков в Симферополе украинские следователи начали уголовное производство.