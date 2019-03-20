Пятое название за 60 лет: Астана теперь Нурсултан

Столица Казахстана отныне будет называться Нурсултан. Законопроект о переименовании города сегодня одобрил парламент страны.

Предложение об изменении названия Астаны в честь Нурсултана Назарбаева внес Касым-Жомарт Токаев, который будет исполнять обязанности президента Казахстана до 2020 года.

Сам Назарбаев вчера, 19 марта, объявил о том, что отказывается от полномочий главы государства. Он был президентом страны почти 30 лет.

При этом Назарбаев останется председателем Совета безопасности страны и в дальнейшем будет возглавлять крупнейшую партию "Нур Отан".

Токаев добавил, что именем экс-президента также стоит назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана.

Также, сказал он, мнение Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии стратегических для страны решений.

"Он остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом нации", - сказал Токаев.

Пятое название за 60 лет

Сегодняшнее переименование Астаны - не первое в истории города. Вот история того, как менялась его название:

до 1961 года - Акмолинск

с 1961 по 1992 - Целиноград

с 1992 по 1997 - Акмола

с 1998 - 2019 - Астана

С 2019 - Нурсултан