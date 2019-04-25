Рада приняла закон про статус украинского языка

Верховная Рада во втором чтении приняла новый закон о функционировании украинского языка как государственного. Законопроект 5670-д поддержали 278 нардепов.

После голосования парламентарии стоя спели гимн Украины. При принятии закона в зале присутствовали третий президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет.

Документ определяет украинский язык единственным официальным в Украине и регулирует его применение во всех сферах общественной жизни. Парламент начал рассмотрение этого документа во втором чтении еще 28 февраля.

Из-за более чем двух тысяч правок депутаты долго не могли перейти к голосованию. Против этого документа выступал «Оппозиционный блок». Там считают, что нормы закона ущемляют права национальных меньшинств.

В первом чтении за проект закона голосовали 4 октября 2018 года.

Согласно документу, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, а государство, со своей стороны, обязано обеспечить возможности для этого.

Документ обязывает высокопоставленных чиновников и государственных служащих владеть языком. На украинском языке должно происходить рабочее общение, делопроизводство и документооборот. Украинский язык обязателен для науки, культуры, книгоиздания, телевидения и прессы, рекламы и почты - но с учетом действующих законов.