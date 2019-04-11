Политика

Расследование: Зеленский за год минимум 13 раз летал к Коломойскому

Мещерякова Ольга 11 апреля, 23:47

Кандидат в президенты Владимир Зеленский за последние два года не менее 11 раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль шоумен дважды бывал в Тель-Авиве.

Так, по данным журналистов, в Швейцарию кандидат в президенты летал в феврале, апреле, ноябре и декабре 2017 года, а затем в январе, в феврале (дважды), в марте, в апреле (дважды) и в июне 2018 года. В пяти случаях вместе с Зеленским летал юрист Коломойского Андрей Богдан, который в итоге стал советником кампании шоумена на выборах, говорится в расследовании программы «Схемы».

В конце лета 2018 года Коломойский переехал в Израиль, после чего Зеленский дважды побывал в Тель-Авиве - в ноябре и декабре 2018 года. В последний раз вместе с кандидатом летал председатель партии «Слуга Народа» Иван Баканов.

Кроме того, в расследовании говорится, что в течение этих двух лет Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с бизнес-партнерами Коломойского - Геннадием Боголюбовым, братьями Игорем и Григорием Суркисом, Тимуром Миндичем.

Сам олигарх заявил, что Зеленский был у него на дне рождения один раз - в феврале 2018-го.

На уточняющий вопрос, была ли то их последняя встреча, олигарх добавил: «По-моему, да. Вы когда начинаете, задаете вопрос, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну так целенаправленных встреч каких-то нет. Ну тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти связи, его компрометирующие, нам не нужны».

Баканов отказался комментировать журналистам поездку в Израиль вместе с Зеленским, объяснив, что «это его частная жизнь».

«Получить объяснения Зеленского о причинах частых перелетов в Тель-Авив и Женеву с юристом олигарха не удалось - в последние дни он не появлялся на публике, на звонки журналистов не отвечал, а его штаб оставил без ответа запрос «Схем» с просьбой о комментарии», - отметили авторы расследования.

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