Политика

Рейтинг кандидатов: четверть украинцев не определились с выбором

Мещерякова Ольга 11 марта, 13:32

Если бы президентские выборы в Украине происходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина.

Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

Вторую и третью позиции занимают Тимошенко (18,3%) и Порошенко (16,8%).

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3%, за Юрия Бойко - 9,9%, Олега Ляшко - 5,7%, Игоря Смешко - 3,3%, Александра Вилкула и Евгения Мураева - по 2,7%. Почти четверть не определились с выбором кандидата.

Как отмечают социологи "за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко".

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 1-7 марта 2019 года среди 5000 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%

4 марта моделирование второго тура дало следующие результаты: Юлия Тимошенко держит первенство в паре с Петром Порошенко (31% против 24%). В то же время, Владимир Зеленский - как в паре с Петром Порошенко (42% против 24%), так и с Юлией Тимошенко (37% против 24%).

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