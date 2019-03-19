Рейтинги кандидатов: шансы на второй тур есть у троих кандидатов

Президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляют три кандидата: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает РБК-Украина.

Если бы президентские выборы в Украине проходили в середине марта, самые высокие шансы выйти во второй тур имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

Лидером президентского рейтинга остается Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать на выборах.

Вторую и третью позицию делят Тимошенко - 18,8% и Порошенко - 17,4%.

Далее идут Юрий Бойко - 10,2%, Анатолий Гриценко - 9,4, Олег Ляшко - 5,8%, Александр Вилкул - 3,5%. Игорь Смешко - 3,1%, Руслан Кошулинский - 2,2%.

Президентский рейтинг за две недели до выборов возглавляют три кандидата

"Каждый шестой не определился с выбором кандидата. Важно, что больше всего таких среди беднейших избирателей, жителей сел, а также среди женщин", - говорится в сообщении.

Опрос фонда Социологической группы "Рейтинг" проводился 9-15 марта среди 2500 респондентов. Ошибка выборки - 2,0%.

Если бы президентские выборы в Украине происходили в начале марта, наибольшие шансы выйти во второй тур также имели бы Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.